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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 09:29
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    • 07.02.2020 09:42

    yapılacak! Emekli maaşlarına artışı olacak mı?

    , ve Bağkur'lu emekli maaşlarına mı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli nı bekliyor. Bu bağlamda emekli intibak yasası ile ilgili son gelişme, 2019 yılının son ayında yaşandı. Gelişmeye göre (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak. Bu zam oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak 355 TL'ye kadar çıkabilecek. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek.

    Emekli maaşına intibak zammı ne kadar olacak?

    Çok sayıda SSK ve Bağkur emeklisi 2020 yılı içerisinde intibak zammı için beklemede. Bu konuda hükümetin adım atmasını bekleyen emekli vatandaşlar için tek yol ise düzenlemenin TBMM'den geçmesi. Bu konuda ise Çalışma Bakanlığı'nın atabileceği adımları takvim.com.tr'de vermiş bulunuyoruz. Son yaşanan gelişme ise; TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ''bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı?

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