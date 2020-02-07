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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 10:29
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    • 07.02.2020 10:29

    açıkladı! En yüksek 'de!

    'in verilerine göre ocak ayında en yüksek yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    TÜİK açıkladı! En yüksek reel getiri BIST100'de!

    En yüksek aylık , Ocak ayında, yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 5.67, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 6.18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yüzde 4.66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri () yüzde 1.67 kazandırırken; dolar yüzde 0.58, euro yüzde 0.68 ve mevduat i (brüt) yüzde 1.10 yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5.17 ve DİBS yüzde 2.16 kazandırırken; dolar yüzde 0.10, euro yüzde 0.20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.62 yatırımcısına kaybettirdi.

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