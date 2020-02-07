4D'li taşeron işçi: Taşeron işçiler ile kadroya geçen taşeron işçileri ilgilendiren açıklama. Belediyeler ve kamu kurumlarında hala taşeron işçi olarak çalışan personeller ve KHK ile kadroya alınan personeller için imzalanacak yeni toplu sözleşme için tarih verildi. Belediyelerde çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri 30 Haziran 2020 günü, diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ise 31 Ekim 2020 günü sona erecek. Toplu sözleşmeler sona ermeden önce görüşmeler başlayacak ve işçilerin 2021 yılında geçerli olacak toplu sözleşmeleri imzalanacak. Görüşmelerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

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