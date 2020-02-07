KİT'lere kadro: KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. 2020 KİT'lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. Alım şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuru şartları neler? İşte detaylar takvim.com.tr'de. 80 bine yakın işçinin kadroya geçme olanağı bulunmakta olup bu olanaktan KİT'lerde 2 yıl boyunca kesintisiz çalışan taşeronlar, yararlanabilecek.İlgili kadro geçişine başvuru yapacak olan işçilere sözlü ve yazılı sınav yapılacak olup sözlü sınavlar adayların öğretim kademelerine uygun olacak.

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