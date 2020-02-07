Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 10:46

    80 bin kişiye fırsat! ’lere 2020 yılı nasıl yapılacak?

    'lere kadro: KİT'lere 2020 yılında kadro açıklamaları oldukça merak ediliyor. Binlerce KİT çalışanı atılacak adımlara kilitlenmişti. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Alım şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. Peki, KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuru şartları neler? İşte detaylar takvim.com.tr'de

    KİT’lere 2020 yılı taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

    KİT'lere kadro: KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. 2020 KİT'lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. Alım şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuru şartları neler? İşte detaylar takvim.com.tr'de. 80 bine yakın işçinin kadroya geçme olanağı bulunmakta olup bu olanaktan KİT'lerde 2 yıl boyunca kesintisiz çalışan taşeronlar, yararlanabilecek.İlgili kadro geçişine başvuru yapacak olan işçilere sözlü ve yazılı sınav yapılacak olup sözlü sınavlar adayların öğretim kademelerine uygun olacak.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi Haberleri80 bin kişiye fırsat! KİT’lere 2020 yılı taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri