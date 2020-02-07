TMSF zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır?

Bankada parası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ