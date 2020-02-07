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    • Ekonomi
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    • 20.02.2020 13:27
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    zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır?

    'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarı () tarafından geldi. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre da hesabı olan ve 10 yıldır işlem yapılmayan hesaptaki tüm paraların fonun hesabına geçeceği aktarıldı. Peki TMSF zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır?

    TMSF zaman aşımı sorgulaması nasıl yapılır?

    Bankada parası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı.

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