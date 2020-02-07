Amerikan Merkez Bankası dolar finansmanını ucuzlatmak ve ABD'deki kurum ve bankaların likidite dengelerini sağlamak amacıyla yeni adımlar atmaya başladı. FED yıllar sonra ilk kez yeniden 14 gün vadeli repo ihaleleri açmaya başladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,9870'ten işlem görüyor. Dün, 5,97-5,99 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,9880'den tamamladı.Dolar ne olur, uzman yorumları ve analizleri ne öngörüyor? Dolarda son durum ne, 1 dolar kaç para? Canlı anlık dolar kuru, uzman dolar yorumları ve kur tahminleri haberimizde…

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