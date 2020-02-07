Matbaacılardan yerli hamle

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz, özellikle Çin'den getirilen ürünlere uygulanan ek vergilerin, promosyoncuları yerli üretime teşvik ettiğini belirtti. Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantıları'nı Gaziantep'te yaptıklarını söyleyen Karatemiz, "Ortadoğu'ya yayılmak istiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 07.02.2020 07:02
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- 07.02.2020 07:02
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