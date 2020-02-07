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    • 07.02.2020 07:02

    Matbaacılardan yerli hamle

    Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz, özellikle Çin'den getirilen ürünlere uygulanan ek vergilerin, promosyoncuları yerli üretime teşvik ettiğini belirtti.

    Matbaacılardan yerli hamle
    Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz, özellikle Çin'den getirilen ürünlere uygulanan ek vergilerin, promosyoncuları yerli üretime teşvik ettiğini belirtti. Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantıları'nı Gaziantep'te yaptıklarını söyleyen Karatemiz, "Ortadoğu'ya yayılmak istiyoruz" dedi.

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