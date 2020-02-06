Türk Akreditasyon Kurumu tarafından sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel kadrosu için başvurular 13-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLAR

Başvurular, 13 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2020 tarihinde ve saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan "Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2020" ve "İdari Personel Giriş Sınavı 2020 " bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.