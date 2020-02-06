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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 23:51
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    • 06.02.2020 23:51

    sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

    tarafından sözleşmeli olarak personel alımı yapılacağı belirtildi. Resmi Gazete'de ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları, sınava ilişkin genel bilgiler ve giriş sınavı ile ilgili hususlar belli oldu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

    Türk Akreditasyon Kurumu personel alımı yapacak!

    Türk Akreditasyon Kurumu tarafından sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel kadrosu için başvurular 13-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

    BAŞVURU HAKKINDA DETAYLAR

    Başvurular, 13 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2020 tarihinde ve saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan "Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2020" ve "İdari Personel Giriş Sınavı 2020 " bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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