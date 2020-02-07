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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 18:03
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    • 07.02.2020 18:03

    nakit dengesi 22,8 milyar fazla verdi!

    ve , 2020 yılı ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak’ta Hazine'nin nakit gelirleri 119 milyar 946 milyon lira, nakit giderleri 97 milyar 161 milyon lira oldu.

    Hazine nakit dengesi 22,8 milyar fazla verdi!

    nakit dengesi, ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi.

    Hazine ve , 2020 yılı Ocak ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak'ta Hazine'nin nakit gelirleri 119 milyar 946 milyon lira, nakit giderleri 97 milyar 161 milyon lira oldu.

    dışı giderler 89 milyar 598 milyon lira, faiz giderleri ise 7 milyar 563 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 30 milyar 348 milyon lira fazla verdi.

    Nakit dengesi ise Ocak ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi.

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