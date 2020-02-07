2020 İETT İstanbul ulaşım zamlı ücretleri! Öğrenci, mavi kart, öğretmen, 60 yaş aylık akbil kaç TL oldu?

2020 İETT İstanbul ulaşım zamlı ücretleri ne kadar? İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş zamlı İETT ulaşım ücretlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere gün içerisinde şehrin belli bir noktasından bir noktasına iş, okul ve seyahat amaçlı toplu taşımayı kullanan vatandaşlar öğrenci, mavi kart, öğretmen, 60 yaş akbil ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki, öğrenci, mavi kart, öğretmen, 60 yaş aylık akbil kaç TL oldu? İşte zamlı ücret tarifesi

ÖĞRENCİ, MAVİ KART, ÖĞRETMEN, 60 YAŞ AKBİL KAÇ TL OLDU?

İBB'den yapılan açıklamada, "10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denildi.

2020 İETT İSTANBUL ULAŞIM ZAMLI ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira."