İstanbul aylık akbil ücreti ve öğrenci akbil abonman ücreti zammı açıklaması geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet, öğrenci bileti, tam mavi kart ve öğrenci mavi kartı yeni fiyatları belirlendi.

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