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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 16:30
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    • 07.02.2020 16:30

    aylık akbil ücreti kaç TL oldu? mı ne kadar?

    aylık akbil ve öğrenci abonman ücretleri oldukça merak ediyor. İBB tarafından ulaşım ücretlerine yapılan fahiş vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda ve 'nin () teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde ücretler sayfamızda yer almaktadır.

    İstanbul öğrenci akbil abonman ücreti zammı ne kadar?

    İstanbul aylık akbil ücreti ve öğrenci akbil abonman ücreti zammı açıklaması geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet, öğrenci bileti, tam mavi kart ve öğrenci mavi kartı yeni fiyatları belirlendi.

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