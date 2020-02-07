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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 13:37
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    • 07.02.2020 13:37

    Avrupa ları güne düşüşle başladı

    Güne düşüşle başlayan Avrupa ları açılışın ardından 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 424,71 puanda ve 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 13.530,46 puanda seyrediyor.

    Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

    Avrupa ları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

    Açılışın ardından 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 424,71 puanda ve 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 13.530,46 puanda seyrediyor.

    'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.485,42 puan, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 kayıpla 9.775,30 puan, 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşerek 6.032,87 puan, 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 24.395,86 puan oldu.

    Avro/dolar paritesi 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1,0967 seviyesinde seyrederken, sterlin/dolar paritesi 1,2925 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, 'deki koronavirüs salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen açıklamalarla endişelerin hafiflediğini fakat salgının küresel ekonomiye etkilerinin tartışılmaya devam ettiğini belirterek, pay piyasalarında 4 günlük hızlı yükselişin ardından bugün satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

    Koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmelerin de Avrupa gündemini meşgul ettiğini aktaran analistler, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılsa da İskoçya'dan yükselen bağımsızlık seslerinin piyasalar için politik ve ekonomik risk olarak öne çıktığına işaret etti.

    Analistler bugün Almanya'da açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kaldığını kaydederek, gün içerisinde ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin izleneceğini bildirdi.

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