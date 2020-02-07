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    • Ekonomi
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    • 07.02.2020 07:02

    Çin’den kaçan kaçana

    Çin'de hayatı durduran koronavirüs nedeniyle dev şirketler mağazalarını kapatmaya başladı. Çin'deki mağazalarının yarısını kapatan Starbucks ve Nike'ın ardından, Adidas da bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi.

    Çin’den kaçan kaçana
    Çin'de hayatı durduran koronavirüs nedeniyle dev şirketler mağazalarını kapatmaya başladı. Çin'deki mağazalarının yarısını kapatan Starbucks ve Nike'ın ardından, Adidas da bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi. Açık kalan şubelerde ise mağazaların belli saatlerde açık tutulduğu belirtildi.

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