Çin’den kaçan kaçana

Çin'de hayatı durduran koronavirüs nedeniyle dev şirketler mağazalarını kapatmaya başladı. Çin'deki mağazalarının yarısını kapatan Starbucks ve Nike'ın ardından, Adidas da bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi. Açık kalan şubelerde ise mağazaların belli saatlerde açık tutulduğu belirtildi.
- Ekonomi
- 07.02.2020 07:02
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- 07.02.2020 07:02
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