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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 18:23
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    • 07.02.2020 18:49

    Çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı! 7 Şubat anlık çeyrek ve ne kadar oldu?

    ndaki güncel durumu öğrenmek isteyenler haftanın son gününde altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı. Peki, 7 Şubat anlık çeyrek ve ne kadar oldu? İşte güncel durum

    Çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı!

    Haftayı inişli çıkışlı bir seyirle sürdüren altın fiyatları günü yükselişle tamamladı. Altın fiyatlarındaki güncel durumu takip edenler 7 Şubat anlık fiyatları hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı. Peki, 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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