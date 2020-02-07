Haftayı inişli çıkışlı bir seyirle sürdüren altın fiyatları günü yükselişle tamamladı. Altın fiyatlarındaki güncel durumu takip edenler 7 Şubat anlık fiyatları hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı. Peki, 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?