AK Parti, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde, birçok kesime yenilikler var.
BES ÖDEMELERİ: Yurt dışında yaşayıp Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Ödemeler şu anda TL ile yapılabiliyor. Bu kararın BES'i cazip hale getireceği en az 300-500 bin arasında yurt dışında yaşayan vatandaşın sisteme dahil olabileceği konuşuluyor.
TAHSİS İPTALİ: Tahsisleri iptal edilen turizm alanları üzerine kurulan tesislerin devlete geçiş süreci kısaltılacak.
MAAŞ KESİNTİSİ OLMAYACAK: Yurt dışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar yurt dışına gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşlarının kesilmesi uygulamasına son verilecek. Tam zamanlı işlerde ise kesinti devam edecek.
İŞYERİNE KOLAYLIK: Türkiye'deki tüm işyerlerinin çalışanlarını muhtarlıklara onaylatıp İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu kaldırılacak. İşyerleri bu işi e-devlet üzerinden yapacak.
BOŞANMA TESCİLİ: Yurt dışı boşanma işlemlerinde, nüfusa başvurmak için iki tarafın da başvurması zorunluluğu kaldırılacak. Taraflardan birinin başvurusu boşanmanın tescili için yeterli olacak.
GREV VE LOVAKT: Madenlerde grizu, çökme gibi olaylar mücbir sebep sayılıyor ve bu durumda işletmelerin devlete olan bazı borç ve yükümlülükleri bir süre erteleniyor. Grev ve lokavt gibi durumların da mücbir sebep sayılması istendi.
75 LİRA TORBADA: Asgari ücret desteğinin 75 lira olması düzenlemesi de torbada yer alacak.
SİLAH SATIŞI: BİRÇOK insanın çevreye korku salmak için kullandığı silahlara internetten kolay ulaşım dönemi sona erecek. Yivli silahlar, pompalı tüfek, spor amacı ile kullanılan silahlar, av bıçakları gibi malzemelerin internetten pazarlanması ve satışı yasaklanacak. Bunu pazarlayan, reklamını yapanlara 50 bin lira para cezası uygulanacak.
500 BİN YATAK: TURİZMDE yatak kapasitesinin daha iyi kullanılması için tüm konaklama tesislerinin ruhsat ve denetimi Turizm Bakanlığı'na bırakılacak. Böylece hizmet kalitesi ve standartlar yükselecek. Halen 1.5 milyon yatak kapasitesinin 500 bini ile ilgili işlemler belediye ve il özel idareleri tarafından yapılıyor.
TURİZM ALANLARI: TURİZM ve askeri alanlara yapılacak yatırımlarda Turizm ile Milli Savunma bakanlıklarının da görüşü alınacak. Amaç dışı kullanılan arazileri devlet geri alacak. Örneğin, rüzgar santralleri yapmak için tahsis edilen bir alan turizm amaçlı kullanılmaya başlanmışsa bu hemen geri alınacak...
ZÜBEYDE YALÇIN
BES ÖDEMELERİ: Yurt dışında yaşayıp Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Ödemeler şu anda TL ile yapılabiliyor. Bu kararın BES'i cazip hale getireceği en az 300-500 bin arasında yurt dışında yaşayan vatandaşın sisteme dahil olabileceği konuşuluyor.
TAHSİS İPTALİ: Tahsisleri iptal edilen turizm alanları üzerine kurulan tesislerin devlete geçiş süreci kısaltılacak.
MAAŞ KESİNTİSİ OLMAYACAK: Yurt dışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar yurt dışına gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşlarının kesilmesi uygulamasına son verilecek. Tam zamanlı işlerde ise kesinti devam edecek.
İŞYERİNE KOLAYLIK: Türkiye'deki tüm işyerlerinin çalışanlarını muhtarlıklara onaylatıp İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu kaldırılacak. İşyerleri bu işi e-devlet üzerinden yapacak.
BOŞANMA TESCİLİ: Yurt dışı boşanma işlemlerinde, nüfusa başvurmak için iki tarafın da başvurması zorunluluğu kaldırılacak. Taraflardan birinin başvurusu boşanmanın tescili için yeterli olacak.
GREV VE LOVAKT: Madenlerde grizu, çökme gibi olaylar mücbir sebep sayılıyor ve bu durumda işletmelerin devlete olan bazı borç ve yükümlülükleri bir süre erteleniyor. Grev ve lokavt gibi durumların da mücbir sebep sayılması istendi.
75 LİRA TORBADA: Asgari ücret desteğinin 75 lira olması düzenlemesi de torbada yer alacak.
SİLAH SATIŞI: BİRÇOK insanın çevreye korku salmak için kullandığı silahlara internetten kolay ulaşım dönemi sona erecek. Yivli silahlar, pompalı tüfek, spor amacı ile kullanılan silahlar, av bıçakları gibi malzemelerin internetten pazarlanması ve satışı yasaklanacak. Bunu pazarlayan, reklamını yapanlara 50 bin lira para cezası uygulanacak.
500 BİN YATAK: TURİZMDE yatak kapasitesinin daha iyi kullanılması için tüm konaklama tesislerinin ruhsat ve denetimi Turizm Bakanlığı'na bırakılacak. Böylece hizmet kalitesi ve standartlar yükselecek. Halen 1.5 milyon yatak kapasitesinin 500 bini ile ilgili işlemler belediye ve il özel idareleri tarafından yapılıyor.
TURİZM ALANLARI: TURİZM ve askeri alanlara yapılacak yatırımlarda Turizm ile Milli Savunma bakanlıklarının da görüşü alınacak. Amaç dışı kullanılan arazileri devlet geri alacak. Örneğin, rüzgar santralleri yapmak için tahsis edilen bir alan turizm amaçlı kullanılmaya başlanmışsa bu hemen geri alınacak...
ZÜBEYDE YALÇIN
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