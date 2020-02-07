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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 15:01
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    • 07.02.2020 15:01

    Faiz indiren ülkeler arasına da katıldı

    Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından ne giden ülkeler arasında da katıldı. faiz oranlarının 0,25 baz puan indirilerek yüzde 6’ya çekildiğini duyurdu.

    Faiz indiren ülkeler arasına Rusya da katıldı

    Merkez Bankası faizi üst üste altı defa düşürerek yüzde 6 seviyesine çekti.

    Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 6'ya çekildiği bildirildi.

    Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel nin önemli oranda yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

    Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 3,5 ila 4'te muhafaza edildiği açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin 2019'un ikinci yarısında arttığı belirtildi.

    Açıklamada, ileriki toplantılarda ne devam edilmesinin ihtimal dahilinde olduğu da kaydedildi.

    Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

    2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren , aralık ayında politika faizini yüzde 6,25'e kadar düşürmüştü.

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