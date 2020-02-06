Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi ile ilgili gelişmeler büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda gelen yeni haberler de ise Mart ayında yeni yargı reformunun Meclisten geçmesi beklenirken bazı değişiklikler yapılması gündemde. Yargı reformuyla birlikte bu yıl birçok kamusal borca yönelik yeniden yapılandırmalara yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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