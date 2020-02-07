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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 16:14
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    • 07.02.2020 16:39

    Ev sahibi olanlar dikkat! 'a uzatıldı!

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut si beyannamesinin verilme süresi Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise Salı günü sonuna kadar uzatıldı

    Ev sahibi olanlar dikkat! O tarih uzatıldı!

    Değerli konut si beyanname verilme süresi 'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 'a kadar ertelendi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

    Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

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