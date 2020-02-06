Kredi faizinde yeni fırsatlar duyuruldu! QNB, Vakıfbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA faiz oranı kaç oldu?

Geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren başlayan kredi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kredi faiz indirimlerinde yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara gitmişti. Bu haftanın ilk günlerinde en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. İşte 6 Şubat güncel faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.97

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sarı Panjur konut kredisi: 0.93

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

Sıfır konut kredisi: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...