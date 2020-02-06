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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 22:17
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    • 06.02.2020 22:17

    Kredi faizinde yeni fırsatlar duyuruldu! QNB, Vakıfbank, TEB, Ziraat, Garanti BBVA faiz oranı kaç oldu?

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar yeni kredi faiz fırsatlarını vatandaşlara sunmaya başladı. Peş peşe gelen indirim açıklamalarıyla on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara akın ediyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları ardı ardına duyuruldu. Bu haftanın ilk gününde açıklama yapan Vakıfbank konut kredisi yüzde 0.99 olan yeni bir kararla konut kredisi faizinde indirime gitti. Peki, QNB Finansbank, Vakıfbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti BBVA faiz oranı kaç oldu? İşte bankaların

    Kredi faizinde 3 yeni fırsat daha duyuruldu!

    Geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren başlayan kredi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kredi faiz indirimlerinde yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara gitmişti. Bu haftanın ilk günlerinde en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. İşte 6 Şubat güncel faiz oranları

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 0.97
    Konut kredisi: 0.99
    İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Sarı Panjur konut kredisi: 0.93
    İhtiyaç kredisi: 1.12
    Taşıt kredisi: 1.05
    Sıfır konut kredisi: 0.79

    Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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