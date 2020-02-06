Pegasus uçuşları iptal mi? Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazında çalışmalar sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından uçağın pilotlarına soruşturma başlatıldı. Pegasus tarafından uçuş seferleri hakkında açıklama geldi. Peki, Pegasus uçuşları iptal mi? Seferler başladı mı? İşte Sabiha Gökçen uçuş bilgi ekranı...

PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Pegasus'un resmi internet adresinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara açılmış olup planlı seferlerimiz devam etmektedir. 6-7-8-9 Şubat 2020'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimiz istedikleri takdirde bilet iptal ve değişikliklerini ücretsiz olarak flypgs.com ve mobil uygulama üzerinden, seyahatlerim/bilet işlemleri adımında ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden yapabilirler."

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