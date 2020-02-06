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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 14:15
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    • 06.02.2020 14:15

    İşte spot piyasadaki fiyatları

    AŞ verilerine göre, spot piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1474 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

    İşte spot piyasadaki doğal gaz fiyatları

    AŞ verilerine göre, dün spot piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 263 bin 598 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 935 bin 84 lira olarak gerçekleşmişti.

    Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1474 lira 40 kuruş oldu.

    Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

    Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1518 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1430 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

    'ye dün 179 milyon 164 bin 573 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 539 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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