Şubat ayının ilk günlerinden itibaren evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların ödendiği illeri merak ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarından 25'ine kadar il il Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı SMS sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...