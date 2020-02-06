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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 14:07
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    • 06.02.2020 14:07

    Son dakika: , ’a ortak oldu

    Son dakika haberleri... Merkezi Frankfurt'ta bulunan 'nın en büyük larından , ABD merkezli ’un bankanın yüzde 3,1 hissesini satın aldığını bildirdi. Haberden sonra Deutsche Bank hisseleri TSİ 13.30’da yüzde 6’dan fazla yükselerek 8,74 dan işlem gördü.

    Capital Group, Deutsche Bank’a ortak oldu

    'tan yapılan açıklamaya göre, , Deutsche Bank'ın yüzde 3,1 hissesini satın alarak en büyük hissedarlardan birisi oldu.

    Açıklamada, özellikle geçmiş performansı ve sermaye güvenilirliği olan hissedarların da pay sahibi olmasından mutlu olunduğu ifade edildi.

    Bankanın internet sitesine göre, Katar Kraliyet Ailesi bankanın yüzde 6,1 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olurken, BlackRock Inc yüzde 4,49 ile ikinci ve Hudson Executive Capital ise yüzde 3,14 ile üçüncü sırada yer alıyor.

    Haberden sonra Deutsche Bank hisseleri TSİ 13.30'da yüzde 6'dan fazla yükselerek 8,74 dan işlem gördü.

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