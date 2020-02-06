Borsada 6 Şubat günü işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.525.153.976
|Odaş Elektrik
|755.747.044
|Sasa Polyester
|695.777.333
|Şişe Cam
|673.596.923
|Yapı ve Kredi Bank.
|613.569.989
|Kardemir (D)
|611.550.486
|Garanti Bankası
|568.201.011
|Vestel
|544.138.014
|Pegasus
|497.067.411
|Akbank
|443.811.832
|Halkbank
|410.327.848
|Petkim
|392.950.967
|Trakya Cam
|379.249.244
|ASELSAN
|321.566.617
|İş Fin.Kir.
|293.128.516
|Emlak Konut GMYO
|277.058.564
|Tüpraş
|266.577.483
|Soda Sanayii
|227.782.141
|Karsan Otomotiv
|219.272.821
|Ereğli Demir Çelik
|212.286.444
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