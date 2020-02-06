Borsada 6 Şubat günü işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.525.153.976 Odaş Elektrik 755.747.044 Sasa Polyester 695.777.333 Şişe Cam 673.596.923 Yapı ve Kredi Bank. 613.569.989 Kardemir (D) 611.550.486 Garanti Bankası 568.201.011 Vestel 544.138.014 Pegasus 497.067.411 Akbank 443.811.832 Halkbank 410.327.848 Petkim 392.950.967 Trakya Cam 379.249.244 ASELSAN 321.566.617 İş Fin.Kir. 293.128.516 Emlak Konut GMYO 277.058.564 Tüpraş 266.577.483 Soda Sanayii 227.782.141 Karsan Otomotiv 219.272.821 Ereğli Demir Çelik 212.286.444