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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 20:14
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    • 06.02.2020 20:14

    Borsada 6 Şubat günü işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri?

    Borsada 6 Şubat günü işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler araştırılıyor. 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile inşaat oldu.

    Borsada işlem hacmi sıralaması

    'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 2.525.153.976
    Odaş Elektrik 755.747.044
    Sasa Polyester 695.777.333
    Şişe Cam 673.596.923
    Yapı ve Kredi Bank. 613.569.989
    Kardemir (D) 611.550.486
    Garanti Bankası 568.201.011
    Vestel 544.138.014
    Pegasus 497.067.411
    Akbank 443.811.832
    Halkbank 410.327.848
    Petkim 392.950.967
    Trakya Cam 379.249.244
    ASELSAN 321.566.617
    İş Fin.Kir. 293.128.516
    Emlak Konut GMYO 277.058.564
    Tüpraş 266.577.483
    Soda Sanayii 227.782.141
    Karsan Otomotiv 219.272.821
    Ereğli Demir Çelik 212.286.444

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