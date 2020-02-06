Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 6 Şubat güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü. Peki, 6 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilenler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?