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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 21:34
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    • 06.02.2020 21:37

    Gram altın 300 TL'yi aştı! Çeyrek altın yükselişe geçti! 6 Şubat çeyrek ve gram ne kadar?

    6 Şubat Perşembe anlık , altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Salı ve Çarşamba günü altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Bugün yakın bir süreçte 305 TL'yi gören gram nın 301 TL bandında yer aldığı görülüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 6 Şubat çeyrek ve

    Altın yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 6 Şubat güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü. Peki, 6 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilenler

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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