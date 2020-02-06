Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği kaydedildi.