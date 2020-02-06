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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 17:15
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    • 06.02.2020 17:20

    'de ı başvuruları beklentinin altında kaldı

    'de 1 Şubat ile biten haftada ilk kez ında başvurusunda bulunanların sayısı 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti. Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 216 binden 217 bine revize edildi.

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı

    'de ilk kez ı talebinde bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 15 bin kişi azaldı.

    Söz konusu başvuruların sayısı 1 Şubat ile biten haftada 202 bin olarak gerçekleşti. Son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

    Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 216 binden 217 bine revize edildi.

    Ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, 3 bin kişi azalarak 211 bin 750'ye düştü.

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