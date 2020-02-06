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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 21:18
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    • 06.02.2020 21:18

    'de son çeyrek tarım dışı verimlilik istatistikleri açıklandı

    'de 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'e göre yüzde 1,4 yükselerek piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Birim emek maliyeti, 4'üncü çeyrekte yüzde 1,4 artarak beklentiyle paralel bir seyir izledi.

    ABD'de tarım dışı verimlilik beklentiyi karşılamadı

    'de ve birim emek maliyeti 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4'er artış gösterdi.

    ABD Çalışma Bakanlığı, 2019'un 4'üncü çeyreğinde ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam verimliliği geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı ve yüzde 1,6 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verimliliği bir önceki çeyrekte ise yüzde 0,2 azalış kaydetmişti.

    Geçen yılın ekim-kasım döneminde üretim artışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5, çalışma saati yüzde 1,1 yükseldi.

    Tarım dışı verimlilik, 2019'un genelinde ise yüzde 1,7 artarak 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. Geçen yıl üretim yüzde 2,7, çalışma saati de yüzde 1 arttı.

    ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı ve piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşti.

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