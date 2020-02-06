Emeklilerin gelirleri geçtiğimiz ay arttı. Hem maaşlar hem de maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödemelerin tutarı yükseldi. Emekli doktorlar üçüncü bir zammı da ilave ödemelerinde aldı.
- Ekonomi
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
Emekliye ek ödeme | 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilerin hesabına her ay net maaşları ve ek ödemeleri yatırılırken, emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Üstelik Temmuz’da artarak 2 bin 582 liraya çıkacak. Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar bu imkandan yararlanıyor. Vefat edenin ise yakınına hissesi oranında veriliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emeklilerin gelirleri geçtiğimiz ay arttı. Hem maaşlar hem de maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödemelerin tutarı yükseldi. Emekli doktorlar üçüncü bir zammı da ilave ödemelerinde aldı.
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