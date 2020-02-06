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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Emekliye | 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

    Emeklilerin hesabına her ay net maaşları ve leri yatırılırken, emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Üstelik Temmuz’da artarak 2 bin 582 liraya çıkacak. Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar bu imkandan yararlanıyor. Vefat edenin ise yakınına hissesi oranında veriliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    Emeklilerin     gelirleri geçtiğimiz ay arttı. Hem maaşlar hem de maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödemelerin tutarı yükseldi. Emekli doktorlar üçüncü bir zammı da ilave ödemelerinde aldı.

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