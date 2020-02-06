Devlet, ihtiyacı olana 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2019'da 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. İşte desteklerden bazıları:
- Ekonomi
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
Milyonlara destek yağacak! 2020'de kimlere ne kadar destek verilecek?
Bu yıl 69.5 milyar liralık sosyal yardım yapılacak. Yaşlıdan engelliye, asker ailesinden öksüz ve yetime, anneye kadar ihtiyacı olan tüm kesimlere destek var. Peki 2020'de kimler ne kadar destek alacak? İşte milyonlara yapılacak destekler.
Devlet, ihtiyacı olana 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2019'da 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. İşte desteklerden bazıları:
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