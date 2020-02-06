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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 18:59
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    • 06.02.2020 18:59

    da 6 Şubat günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte ilk 20 hisse

    İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel 16,27 14,78 10,08
    Karsan Otomotiv 1,87 1,78 5,06
    Yapı ve Kredi Bank. 3,15 3,00 5,00
    Türk Traktör 62,85 60,15 4,49
    Yataş 9,08 8,76 3,65
    Kartonsan 488,30 471,40 3,59
    Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,07 3,54
    Kerevitaş Gıda 3,58 3,47 3,17
    Tat Gıda 7,67 7,46 2,82
    Trakya Cam 4,05 3,97 2,02
    Migros Ticaret 26,70 26,18 1,99
    Anadolu Hayat Emek. 7,87 7,73 1,81
    Anadolu Cam 4,38 4,31 1,62
    Gözde Girişim 5,32 5,24 1,53
    Şişe Cam 5,59 5,51 1,45
    Kardemir (D) 2,94 2,90 1,38
    Odaş Elektrik 2,25 2,22 1,35
    Klimasan Klima 22,60 22,30 1,35
    Doğuş Otomotiv 12,37 12,21 1,31
    Arçelik 21,68 21,42 1,21

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