Altının kilogram fiyatında yükseliş!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 299 bin 250 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 301 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 766 milyon 718 bin 745,86 lira, işlem miktarı ise 2.568 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 771 milyon 369 bin 2,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.