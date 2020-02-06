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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 17:25
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    • 06.02.2020 17:25

    Altının kilogram fiyatında yükseliş!

    ve 'na göre altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi. Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, , ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Altının kilogram fiyatında yükseliş!

    ve 'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 200 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 299 bin 250 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 301 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 766 milyon 718 bin 745,86 lira, işlem miktarı ise 2.568 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 771 milyon 369 bin 2,85 lira oldu.

    Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, , ve Özak Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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