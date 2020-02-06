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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 17:40
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    • 06.02.2020 17:40

    Altın fiyatları yükselirken fiyatları düştü! | 6 Şubat 2020

    'de ortaya çıkan Koronavirüs yatırımcıları da etkiledi. Çin ’nın, 'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından altın yükselişe geçti. Öte yandan fiyatları olumsuz etkilenerek yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan işlem gördü!

    Koronavirüs Emtia piyasalarını da etkiledi!

    Altın fiyatları coronavirüs endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve 'nın, 'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi.

    Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının ları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından düştü. Novak, + grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

    Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.

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