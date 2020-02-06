Altın fiyatları coronavirüs endişesinin yatırımcıları "güvenli liman"a yönlendirmesiyle ve Çin Maliye Bakanlığı'nın, ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürüleceği açıklamasının ardından hafif yükseldi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından düştü. Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.