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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 17:43
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    • 06.02.2020 17:43

    ve günü nasıl kapattı? 6 Şubat canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı?

    6 Şubat Perşembe günü ve alış satış fiyatındaki son durum vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu saatlerde 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, 5,99 seviyesini test eden dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9805'den tamamladı. Bu kapsamda dolar ve euro günü nasıl kapattı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL'ye ulaştı? İşte piyasalarda güncel durum

    Dolar ve euro günü nasıl kapattı?

    İlk olarak Çin'de görülen ve bazı ülkelere sıçrayan koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi. İşte 6 Şubat canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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