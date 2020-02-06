İlk olarak Çin'de görülen ve bazı ülkelere sıçrayan koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi. İşte 6 Şubat canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?