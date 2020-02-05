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  • 05.02.2020 09:49
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:49

'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda () şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 147.900 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 147.825 puanı görmesinin ardından, önceki kapanışın 450 puan altında, 147.900 seviyesinde dengelendi.

Dün güçlü alımlarla gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,79 artışla 148.350 puandan tamamladı.

Analistler, 'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve açıklanan makroekonomik verilerdeki iyileşme ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 145.500 puanın destek, 148.500 ve 150.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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