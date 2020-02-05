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  • 05.02.2020 09:46
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:46

Son dakika: Brent ün varili 54,48 dolar oldu! 5 Şubat prent petrol fiyatı

Son dakika haberi... Dün 55,64 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı günü 53,81 dolardan tamamladı. ün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2'lik kazançla 54,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,02 dolardan alıcı buldu.

5 Şubat prent petrol fiyatında son durum

'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 491'e, virüsten etkilenenlerin sayısının da 24 bin 324'e yükselmesi, küresel talebindeki zayıflamayı destekliyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, gelecek ay 'nın başkenti Viyana'da toplantı düzenleyecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (), zayıf talep ve düşük fiyatlara karşı üretim kesintisini artıracağı beklentisi fiyatlarda yükselişe neden oldu.

OPEC tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Wang Qun'un ülkesindeki koronavirüs salgını hakkında OPEC yetkililerini Viyana'da bilgilendirdiği paylaşıldı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan teknik komite, Çin'deki koronavirüs salgını ve bunun küresel petrol piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere dün Viyana'da iki gün devam edecek toplantıya başlamıştı.

de teknik olarak 54,70 ila 54,75 dolar aralığının direnç, 54,55 ila 54,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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