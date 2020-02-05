Evde bakım maaşlarının hangi tarihte ödeneceği maaş alan yüz binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Şubat ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi netleşti mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarından 25'ine kadar il il Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...