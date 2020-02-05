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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 20:10
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    • 05.02.2020 20:11

    500 TL'ye yaklaşmıştı! Çeyrek altında sert düşüş yaşandı! 5 Şubat çeyrek ve kaç TL oldu?

    Anlık olarak nı takip eden on binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem gördü. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapanlar altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Peki, 5 Şubat çeyrek ve kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum

    5 Şubat Çarşamba anlık altın fiyatları, geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İki günlük süreçte altın fiyatlarında düşüş yaşanırken 305 TL olan gram altın fiyatının 300 TL bandında yer aldığı görülüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 299,50 liradan tamamladı. İşte 5 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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