5 Şubat Çarşamba anlık altın fiyatları, geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İki günlük süreçte altın fiyatlarında düşüş yaşanırken 305 TL olan gram altın fiyatının 300 TL bandında yer aldığı görülüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 299,50 liradan tamamladı. İşte 5 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?