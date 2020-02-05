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  • 05.02.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:43

'de yayımlandı! ten sonra o ürünler için de para ödenecek

in yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi. Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.

Poşetten sonra o ürünler için de para ödenecek

Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMEN BAŞLADI
'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen ler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı.

ARTIK PARA ÖDENECEK
Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.

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