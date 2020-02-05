Damacana su alırken buna dikkat!

İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında içme suları ve şehir şebeke suları her gün alınan numunelerle fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler kapsamında 187 parametrede inceleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, şehir şebeke suyunda sıkıntı olmadığını belirtiyor. Buna karşılık Özyurt, vatandaşları merdiven altı üretilen sularla ilgili uyarıyor. Özyurt, damacanaların temiz ve şeffaf görünmesi gerektiğini, gövde ve emniyet bandı ile bandın altındaki kapağın aynı markaya ait olması gerektiğini ve bu kriterlere uymayan suların alınmaması gerektiğini belirtiyor.