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  • 05.02.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:45

Damacana su alırken buna dikkat!

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü , içme suları ve şehir şebeke sularından alınan numunelerle her gün incelendiğini belirterek, damacanaların temiz ve şeffaf görünmesi, gövde ve emniyet bandı ile bandın altındaki kapağın aynı markaya ait olması ve bu kriterlere uymayan suların alınmaması gerektiğini söyledi. Özyurt, ayrıca damacana alırken bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özyurt, "Üzerinde kırık, çizik, ezik gibi bir durum varsa o suyu da kabul etmeyeceğiz. Bu tip durumları da mutlaka Sağlık Müdürlüğü'ne 184 hattına şikayet edebilir vatandaşlar" ifadelerini kullandı.

Damacana su alırken buna dikkat!

İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında içme suları ve şehir şebeke suları her gün alınan numunelerle fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler kapsamında 187 parametrede inceleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, şehir şebeke suyunda sıkıntı olmadığını belirtiyor. Buna karşılık Özyurt, vatandaşları merdiven altı üretilen sularla ilgili uyarıyor. Özyurt, damacanaların temiz ve şeffaf görünmesi gerektiğini, gövde ve emniyet bandı ile bandın altındaki kapağın aynı markaya ait olması gerektiğini ve bu kriterlere uymayan suların alınmaması gerektiğini belirtiyor.

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