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  • 05.02.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:33

yeniden yükselişe geçti | nda son durum

Son dönemde koronavirüs paniği ile düşüş trendinde olan , endişelerin yatışmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Toparlanma isteği ön plana çıkan endekslerde dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları yeniden yükselişe geçti

nda, koronavirüs endişelerinin yatışması ile toparlanma isteği öne çıkarken, dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam etti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselirken, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalar konuya ilişkin endişeleri yatıştırdı.

Pay piyasaları tarafında da toparlanma isteğinin öne çıktığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,08 artışla 2.813,46 puan oldu.

Analistler, Çin piyasasında dün ve bugünkü yükselişe karşın pazartesi günkü sert düşüşün hala telafi edilemediğine dikkati çekerek, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) piyasaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

PBoC'nin pazartesi günü piyasaya 1,2 milyar yuanlık likidite enjekte etmesinin ardından dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladığını anımsatan analistler, salgının ülke sine yönelik etkilerinin giderilmesine ilişkin çabaların sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,02'lik artışla 23.319,56 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 düşüşle 109,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 artışla 40.930,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 yükselişle 26.743,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 primle 2.165,63 puanda seyrediyor.

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