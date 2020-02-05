TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her yıl yapılacak 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı başvuruları tamamlanmıştı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyorlar. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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