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Memura 3658 ye 2767 lira | 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memurlara ve lerine Temmuz’da yüzde 4 ve ilk 6 aylık yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki bu oranlarla en düşük maaş memurlarda ve memur emeklilerinde ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 zammıyla ilgili detaylar haberimizde.




Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.

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