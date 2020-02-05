Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.
- Ekonomi
- 05.02.2020
- Gazete
Memura 3658 emekliye 2767 lira | 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Memurlara ve emeklilerine Temmuz’da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki bu oranlarla en düşük maaş memurlarda ve memur emeklilerinde ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 zammıyla ilgili detaylar haberimizde.
Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.
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