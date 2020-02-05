Otomotiv pazarı gaza bastı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.75 artışla 27 bin 273 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; Ocak'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise satışlar yüzde 54.89 arttı ve 5 bin 257 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100.3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60 azalış izlendi. Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.
- Ekonomi
- 05.02.2020
- Gazete
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