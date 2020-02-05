Devlet bilindiği gibi 65 yaş, 2022 aylığı, engelli ve evde bakım maaşı adı altında ödemeler yapıyor. Bu bağlamda ödeme günleri oldukça fazla araştırılıyor. Bu ödemeler ile ilgili yeni bir içerik hazırladık. Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar. 2020 yılı Şubat ayı 2022 maaşı alanların PTT de bulunan hesaplarına yatırılacak. 2022 maaşı alanlar 2020 Şubat dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak. Peki 65 yaş, 2022 aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alma şartları takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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