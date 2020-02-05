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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 18:51
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    • 05.02.2020 18:52

    Borsada 5 Şubat günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte ilk 20 hisse

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 9,46 8,21 15,23
    Çemtaş 9,17 8,58 6,88
    MLP Sağlık 18,84 17,78 5,96
    Gözde Girişim 5,24 4,97 5,43
    Deva Holding 11,60 11,10 4,50
    Good-Year 5,10 4,89 4,29
    Vestel 14,78 14,31 3,28
    Logo Yazılım 70,00 67,85 3,17
    Mavi Giyim 60,30 58,50 3,08
    Aksa Enerji 4,28 4,16 2,88
    Alkim Kimya 48,68 47,34 2,83
    Koza Madencilik 11,00 10,73 2,52
    Gübre Fabrik. 10,65 10,45 1,91
    Odaş Elektrik 2,22 2,18 1,83
    Kartonsan 471,40 463,00 1,81
    İş Fin.Kir. 4,51 4,43 1,81
    Türk Hava Yolları 14,61 14,39 1,53
    Koç Holding 19,99 19,70 1,47
    Emlak Konut GMYO 1,74 1,72 1,16
    Erbosan 26,02 25,74 1,09

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