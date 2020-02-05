TBMM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 197 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmayı düşünenler TBMM personel alımı başvurusu hakkında bilgileri ve başvuru şartlarını merak ediyor. Bu kapsamda TBMM 197 personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte alıma dair detaylar

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

Meclis idari teşkilatı aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alacak.