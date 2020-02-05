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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 18:54
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    • 05.02.2020 19:07

    Borsada 5 Şubat günü en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

    Borsada 5 Şubat günü en çok değer kaybeden hisseler merak konusu oldu. 'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile taş, toprak oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59
    İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09
    Halkbank 7,21 7,41 -2,70
    Trakya Cam 3,97 4,08 -2,70
    Anadolu Cam 4,31 4,40 -2,05
    Şişe Cam 5,51 5,62 -1,96
    Aksigorta 6,83 6,96 -1,87
    Güneş Sigorta 2,68 2,73 -1,83
    Tat Gıda 7,46 7,59 -1,71
    Yataş 8,76 8,90 -1,57
    Bim Mağazalar 48,64 49,38 -1,50
    Çelebi 101,30 102,80 -1,46
    Turcas Petrol 3,40 3,45 -1,45
    T.S.K.B. 1,37 1,39 -1,44
    Enerjisa Enerji 8,37 8,49 -1,41
    Arçelik 21,42 21,72 -1,38
    Torunlar GMYO 3,07 3,11 -1,29
    Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16
    Borusan Mannesmann 12,80 12,94 -1,08
    Alarko GMYO 91,85 92,85 -1,08

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