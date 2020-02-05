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    • Ekonomi
    • 05.02.2020 19:09
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    • 05.02.2020 19:09

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri ne kadar oldu? İşte

    'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 5 Şubat 2020 tarihi gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri

    'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.

    BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

    Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
    Garanti Bankası 51.996.000.000 0,97
    Koç Holding 50.692.602.019 1,46
    Akbank 45.084.000.000 0,83
    Enka İnşaat 34.900.000.000 0,95
    İş Bankası (C) 33.794.774.700 0,62
    Ereğli Demir Çelik 33.005.000.000 1,15
    Turkcell 31.856.000.000 1,83
    Bim Mağazalar 29.534.208.000 7,30
    Tüpraş 28.572.830.720 2,23
    Türk Telekom 28.175.000.000 3,14
    ASELSAN 27.816.000.000 2,33
    Ford Otosan 26.160.340.500 5,67
    Yapı ve Kredi Bank. 25.341.153.852 0,62
    İskenderun Demir Çelik 22.968.000.000 1,51
    Sabancı Holding 21.118.180.686 0,66
    Türk Hava Yolları 20.161.800.000 0,54
    Vakıflar Bankası 16.925.000.000 0,55
    Anadolu Efes 15.086.842.101 1,25
    Arçelik 14.474.098.151 1,61
    Tofaş Oto. Fab. 13.420.000.000 3,10

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