Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 5 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kazanan hisse Sasa Polyester olurken, yükseliş oranı yüzde 3,65 oldu.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,51 8,21 3,65 Aksa Enerji 4,30 4,16 3,37 Koza Madencilik 11,08 10,73 3,26 İş Fin.Kir. 4,56 4,43 2,93 Odaş Elektrik 2,24 2,18 2,75 Alkim Kimya 48,60 47,34 2,66 Deva Holding 11,36 11,10 2,34 MLP Sağlık 18,19 17,78 2,31 Good-Year 5,00 4,89 2,25 Mavi Giyim 59,80 58,50 2,22 Çemtaş 8,77 8,58 2,21 Karel Elektronik 19,18 18,78 2,13 Migros Ticaret 26,66 26,12 2,07 Gözde Girişim 5,07 4,97 2,01 Türk Hava Yolları 14,67 14,39 1,95 Klimasan Klima 22,60 22,18 1,89 GSD Holding 1,72 1,69 1,78 Brisa 9,79 9,62 1,77 Vestel 14,56 14,31 1,75 Emlak Konut GMYO 1,75 1,72 1,74

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu TÜM MANŞETLER