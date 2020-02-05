Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 5 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,51
|8,21
|3,65
|Aksa Enerji
|4,30
|4,16
|3,37
|Koza Madencilik
|11,08
|10,73
|3,26
|İş Fin.Kir.
|4,56
|4,43
|2,93
|Odaş Elektrik
|2,24
|2,18
|2,75
|Alkim Kimya
|48,60
|47,34
|2,66
|Deva Holding
|11,36
|11,10
|2,34
|MLP Sağlık
|18,19
|17,78
|2,31
|Good-Year
|5,00
|4,89
|2,25
|Mavi Giyim
|59,80
|58,50
|2,22
|Çemtaş
|8,77
|8,58
|2,21
|Karel Elektronik
|19,18
|18,78
|2,13
|Migros Ticaret
|26,66
|26,12
|2,07
|Gözde Girişim
|5,07
|4,97
|2,01
|Türk Hava Yolları
|14,67
|14,39
|1,95
|Klimasan Klima
|22,60
|22,18
|1,89
|GSD Holding
|1,72
|1,69
|1,78
|Brisa
|9,79
|9,62
|1,77
|Vestel
|14,56
|14,31
|1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|1,72
|1,74
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